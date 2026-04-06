Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de abril de 2026
Informes Clima
Bienvenidos a la actualización del clima para este lunes en Santa Cruz. Durante la mañana, se prevé un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima estará alrededor de 3.4°C. Es recomendable llevar un abrigo al salir temprano para mantener el confort térmico.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares con nubes predominantes. Esperamos una temperatura máxima que alcanzará los 7.3°C. Los vientos se intensificarán con ráfagas que podrían llegar a 25 km/h.
La humedad permanecerá notablemente alta, alcanzando un 80%. Esto podría provocar una sensación térmica más baja. Es importante mantenerse seco y bien abrigado para evitar el impacto del aire fresco y húmedo.