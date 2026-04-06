Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

En la mañana de este lunes, el clima en Santa Fe se presentará parcialmente nublado. Las temperaturas variarán entre los 7.9°C y 18.5°C, prometiendo una jornada fresca al amanecer. La probabilidad de precipitaciones es mínima, asegurando un día más bien seco. Además, se prevé que los vientos alcancen una velocidad de hasta 21 km/h, brindando un ambiente moderadamente ventoso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, las condiciones climatológicas no varían significativamente. El cielo permanecerá parcialmente nuboso. Si planea actividades al aire libre, es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la baja temperatura mínima esperada en horas nocturnas. La humedad relativa del ambiente se espera que ronde el 85%, ofreciendo un aire ligeramente húmedo pero sin precipitaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Con la posibilidad de vientos considerables, es recomendable asegurar cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento. Además, para aquellos que son sensibles al frío, es prudente llevar ropa de abrigo ligera, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.