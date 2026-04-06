Durante la mañana, el clima en Santiago Del Estero se presentará mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9.5°C y los 22°C. Se puede esperar un nivel de humedad máximo del 63% a lo largo del día con una velocidad media del viento alrededor de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En el transcurso de la tarde noche, el cielo se mantiene parcialmente nuboso. Aunque el viento será más ligero, los valores máximos podrían llegar hasta los 26 km/h. La humedad en el ambiente se mantendrá alta, pero las condiciones seguirán siendo propicias para actividades al aire libre sin presencia de lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de abril de 2026

El amanecer civil está programado para las 08:04 y el atardecer ocurrirá aproximadamente a las 18:29. La fase lunar en esta fecha presenta una luna llena, aumentando el brillo y visibilidad en la noche despejada.