Para este martes 7 de abril de 2026, el clima en Tucumán promete ser parcialmente nuboso, presentando un amanecer con temperaturas mínimas de 8.5°C. Desde las primeras horas del día, el viento soplará con una velocidad media de hasta 7 km/h. La humedad durante la mañana será considerablemente alta, alcanzando el 80%, lo que puede provocar una sensación térmica más fresca de lo que la temperatura sugiere.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, con un cielo que seguirá parcialmente nublado. Se anticipa que las temperaturas asciendan hacia los 22.4°C, brindando un entorno más acogedor. Para la tarde, el viento aumentará ligeramente su velocidad, alcanzando hasta 11 km/h, aunque no se esperan ráfagas significativas. La humedad se mantendrá en torno al 80%, asegurando una atmósfera algo densa y cálida en el transcurso del día.