El clima después de la ciclogénesis. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La formación de un ciclón extra tropical, fenómeno conocido como ciclogénesis, se hizo sentir en las últimas horas en la zona este de la provincia de Buenos Aires y también en Entre Ríos, con un marcado incremento de las fuertes vientos.

Según los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este evento impulsó una intensificación del viento sur en todo el este de la Argentina, donde se llevan a cabo ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, con mayor intensidad sobre el estuario del Río de la Plata, donde el impacto podría sentirse con más fuerza.

Alerta por ciclogénesis. Foto: NA.

Cabe señalar que este tipo de eventos meteorológicos suelen generar cambios bruscos en las condiciones del tiempo, con descenso de temperatura, aumento de la nubosidad y condiciones inestables, aunque en este caso el foco principal estará puesto en el viento.

Cuándo mejora el tiempo

Según el SMN, las lluvias cesarán el miércoles 8 de abril. Para este día, se espera una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 22 °C. Las precipitaciones más sentidas serán en la madrugada y la tarde, mientras que se disiparán por la noche. Además, se esperan ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

De esta manera, hacia mediados de semana se espera una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas, con el retorno de la calma tras el paso del fenómeno.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de ráfagas intensas, especialmente en zonas costeras y ribereñas.

Cómo sigue el clima después de la ciclogénesis

Miércoles 8 de abril : 16 °C de mínima y 22 °C de máxima. Cielo nublado todo el día. Se esperan lluvias durante gran parte de la jornada y ráfagas de hasta 69 km/h.

Jueves 9 de abril : mínima de 14 °C y máxima de 23 °C. El cielo estará nublado y no se esperan lluvias.

Viernes 10 de abril: mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Cielo algo nublado y sin probabilidades de lluvias.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: