Dónde sigue la alerta amarilla y un pronóstico que todavía preocupa. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Para este jueves 9 de abril, el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra una situación poco habitual: gran parte del territorio argentino se mantiene sin advertencias meteorológicas, mientras que solo algunas zonas del sur del país continúan bajo alerta amarilla por fenómenos que podrían generar complicaciones.

Según el pronóstico oficial, las provincias patagónicas son las únicas que presentan alertas vigentes, principalmente por condiciones de viento intenso y cambios bruscos en el tiempo. En esas áreas, se esperan ráfagas que podrían alcanzar velocidades considerables, especialmente en sectores abiertos y rutas.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN.

Sin embargo, el centro, norte y litoral argentino atraviesan una jornada con mayor estabilidad, sin alertas por tormentas, lluvias intensas ni fenómenos severos. Esto marca una diferencia respecto de jornadas anteriores, cuando varias regiones del país estuvieron bajo vigilancia meteorológica.

La alerta amarilla implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las actualizaciones oficiales del SMN.

En la región patagónica, el ingreso de aire frío también podría provocar un descenso de temperatura durante las próximas horas, acompañado por nubosidad variable y condiciones inestables en algunos sectores.

Alerta amarilla en el sur del país. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cuándo vuelve a salir el sol en la Ciudad de Buenos Aires

Luego de varios días con precipitaciones y mucha humedad, la Ciudad de Buenos Aires volverá a ver el sol. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima cambiará a partir del próximo viernes.

Para esa jornada se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 13, con cielo despejado y sin probabilidad de precipitaciones.

La tendencia continuará durante el fin de semana, con un sábado de condiciones estables y una máxima de 23 grados, mientras que el domingo marcará el pico térmico con una temperatura que alcanzará los 25 grados y una mínima de 17.

Clima en CABA. Foto: SMN.

Además, el pronóstico anticipa jornadas con nubosidad variable, buen tiempo general y sin lluvias previstas, lo que favorecerá actividades al aire libre.

De esta manera, tras un comienzo de semana más fresco y con precipitaciones, el termómetro volverá a ubicarse en valores más agradables para los ciudadanos.