Humedad en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Gran parte del centro del país, el Litoral y el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesan un fenómeno meteorológico poco habitual, con una humedad muy intensa que se siente en el cuerpo y en el ambiente.

Según meteorólogos, en estas regiones el punto de rocío alcanzó valores muy altos, comparables con los de Manaus, en plena selva amazónica.

Cómo lidiar con la humedad Foto: Foto generada con IA

¿Qué es el punto de rocío?

Es la temperatura a la que el aire debe enfriarse para alcanzar el 100% de humedad. Cuando eso ocurre, el aire ya no puede retener más vapor de agua y este comienza a condensarse.

Si la temperatura baja aún más, ese exceso de humedad se transforma en agua líquida, lo que puede generar niebla o lluvia.

Cuanto más alto es el punto de rocío, más humedad hay en el ambiente. Por eso, los valores registrados hoy ubican a gran parte de Argentina en un escenario de humedad extrema, con sensación de pesadez y calor más difícil de tolerar.

Humedad. Foto: Freepik

Cuándo se van las lluvias y cómo seguirá el clima en CABA

Según la información del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires empiezan a retirarse este mismo miércoles 8, porque la probabilidad de precipitaciones aparece solo en la mañana y tarde (10% a 40%), mientras que hacia la noche baja a 0%–10% y el cielo queda mayormente nublado. En ese sentido, la humedad comenzará a bajar y el clima frío seco se hará presente.

Clima en CABA. Foto: SMN.

Cómo sigue el clima en CABA según el pronóstico extendido:

Jueves 9: sin lluvias, cielo mayormente nublado, mínima de 14° y máxima de 21°.

Viernes 10: vuelve el sol, con mínima de 13° y máxima de 22°.

Sábado 11: jornada estable, parcialmente soleada, máxima de 23°.

Domingo 12: sube la temperatura, con 25° y tiempo agradable.

Lunes 13 y martes 14: continúan las buenas condiciones, con nubosidad variable y muy baja chance de lluvia (0% a 10%).

En resumen: las lluvias se van entre la tarde y la noche de hoy, y desde el jueves se instala una seguidilla de días secos, templados y con ascenso gradual de temperatura.