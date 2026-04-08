Humedad extrema en el AMBA: cuándo baja y cómo seguirá el clima después de las lluvias
El pronóstico anticipa una mejora desde este jueves, con jornadas secas, temperaturas templadas y un descenso progresivo de la sensación pesada en el aire. Todos los detalles, en la nota.
Gran parte del centro del país, el Litoral y el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesan un fenómeno meteorológico poco habitual, con una humedad muy intensa que se siente en el cuerpo y en el ambiente.
Según meteorólogos, en estas regiones el punto de rocío alcanzó valores muy altos, comparables con los de Manaus, en plena selva amazónica.
¿Qué es el punto de rocío?
Es la temperatura a la que el aire debe enfriarse para alcanzar el 100% de humedad. Cuando eso ocurre, el aire ya no puede retener más vapor de agua y este comienza a condensarse.
Si la temperatura baja aún más, ese exceso de humedad se transforma en agua líquida, lo que puede generar niebla o lluvia.
Cuanto más alto es el punto de rocío, más humedad hay en el ambiente. Por eso, los valores registrados hoy ubican a gran parte de Argentina en un escenario de humedad extrema, con sensación de pesadez y calor más difícil de tolerar.
Cuándo se van las lluvias y cómo seguirá el clima en CABA
Según la información del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires empiezan a retirarse este mismo miércoles 8, porque la probabilidad de precipitaciones aparece solo en la mañana y tarde (10% a 40%), mientras que hacia la noche baja a 0%–10% y el cielo queda mayormente nublado. En ese sentido, la humedad comenzará a bajar y el clima frío seco se hará presente.
Cómo sigue el clima en CABA según el pronóstico extendido:
- Jueves 9: sin lluvias, cielo mayormente nublado, mínima de 14° y máxima de 21°.
- Viernes 10: vuelve el sol, con mínima de 13° y máxima de 22°.
- Sábado 11: jornada estable, parcialmente soleada, máxima de 23°.
- Domingo 12: sube la temperatura, con 25° y tiempo agradable.
- Lunes 13 y martes 14: continúan las buenas condiciones, con nubosidad variable y muy baja chance de lluvia (0% a 10%).
En resumen: las lluvias se van entre la tarde y la noche de hoy, y desde el jueves se instala una seguidilla de días secos, templados y con ascenso gradual de temperatura.