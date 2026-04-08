Cuándo se terminan los días grises. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Luego de varios días con precipitaciones y mucha humedad, la Ciudad de Buenos Aires volverá a ver el sol. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima cambiará a partir del próximo viernes.

Para esa jornada se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 13, con cielo despejado y sin probabilidad de precipitaciones.

La tendencia continuará durante el fin de semana, con un sábado de condiciones estables y una máxima de 23 grados, mientras que el domingo marcará el pico térmico con una temperatura que alcanzará los 25 grados y una mínima de 17.

Clima en CABA. ¿Cuándo vuelve el sol? Foto: SMN

Además, el pronóstico anticipa jornadas con nubosidad variable, buen tiempo general y sin lluvias previstas, lo que favorecerá actividades al aire libre.

De esta manera, tras un comienzo de semana más fresco y con precipitaciones, el termómetro volverá a ubicarse en valores más agradables para los ciudadanos.

El clima después de la ciclogénesis: cuándo llega el alivio tras las lluvias y los vientos fuertes

La formación de un ciclón extra tropical, fenómeno conocido como ciclogénesis, se hizo sentir en las últimas horas en la zona este de la provincia de Buenos Aires y también en Entre Ríos, con un marcado incremento de los fuertes vientos.

Según los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este evento impulsó una intensificación del viento sur en todo el este de la Argentina, donde se llevan a cabo ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, con mayor intensidad sobre el estuario del Río de la Plata, donde el impacto podría sentirse con más fuerza.

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cabe señalar que este tipo de eventos meteorológicos suelen generar cambios bruscos en las condiciones del tiempo, con descenso de temperatura, aumento de la nubosidad y condiciones inestables, aunque en este caso el foco principal estará puesto en el viento.

Según el SMN, las lluvias cesarán este miércoles. Para este día, se espera una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21 °C. Las precipitaciones más sentidas serán durante la tarde, mientras que se disiparán por la noche. Además, se esperan ráfagas de entre 60 y 69 km/h.