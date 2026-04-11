Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 11 de abril de 2026
Clima Hoy
Hoy en Mendoza, el clima será predominantemente húmedo en la mañana, con una humedad que alcanzará hasta el 62%. Se espera que las temperaturas sean algo frías, con mínimas rondando los 6.6°C. Los vientos serán suaves, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que traerá un ambiente fresco para comenzar el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde y la noche, el clima mantendrá características similares. Las máximas no superarán los 17.5°C, mientras que el viento podría fortalecerse ligeramente, con ráfagas que alcanzarán los 13 km/h. Sin embargo, la sensación será agradable y no se esperan lluvias para el día de hoy.
Recomendamos mantener siempre una campera ligera a mano durante las salidas, debido a la variación de temperaturas a lo largo del día. El día finalizará con un escenario mayormente despejado, lo cual será ideal para actividades al aire libre.