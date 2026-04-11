Hoy en Mendoza, el clima será predominantemente húmedo en la mañana, con una humedad que alcanzará hasta el 62%. Se espera que las temperaturas sean algo frías, con mínimas rondando los 6.6°C. Los vientos serán suaves, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que traerá un ambiente fresco para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, el clima mantendrá características similares. Las máximas no superarán los 17.5°C, mientras que el viento podría fortalecerse ligeramente, con ráfagas que alcanzarán los 13 km/h. Sin embargo, la sensación será agradable y no se esperan lluvias para el día de hoy.

Recomendamos mantener siempre una campera ligera a mano durante las salidas, debido a la variación de temperaturas a lo largo del día. El día finalizará con un escenario mayormente despejado, lo cual será ideal para actividades al aire libre.