Hoy, el clima en Catamarca se presenta con temperaturas mínimas de 6.4°C y máximas que alcanzarán los 23.7°C. Durante la mañana, el cielo estará despejado con vientos que soplarán a una velocidad de hasta 10 km/h. No se espera precipitación alguna, por lo que será un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán con cielos mayormente soleados y una humedad relativa que ronda el 37%. A medida que avance la noche, el clima se mantendrá estable, permitiendo disfrutar de la fresca brisa nocturna. La velocidad del viento incrementará ligeramente, alcanzando un máximo de 16 km/h, lo que aportará un ambiente agradable para cerrar el día.