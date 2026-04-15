Este miércoles 15 de abril de 2026, el clima en Chubut amanecerá con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas matutinas estarán alrededor de los 7.3°C. Aunque no se espera lluvia durante la mañana, la humedad será considerable, alcanzando el 60%. El viento soplará suavemente desde el noreste con una velocidad máxima de hasta 31 km/h, manteniendo una sensación fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Conforme avance el día, el cielo continuará con intervalos nubosos. Las temperaturas por la tarde oscilarán en torno a los 14.7°C, y se prevé que se mantenga así hasta la noche. El viento aumentará ligeramente en intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h. La humedad permanecerá elevada, pero sin precipitaciones durante estas horas. Con una puesta del sol civil alrededor de las 17:51, se invita a aprovechar las últimas horas de luz con precaución debido a las ráfagas de viento.