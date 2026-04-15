Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de abril de 2026
Reporte Meteorológico
Este miércoles 15 de abril de 2026, el clima en Chubut amanecerá con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas matutinas estarán alrededor de los 7.3°C. Aunque no se espera lluvia durante la mañana, la humedad será considerable, alcanzando el 60%. El viento soplará suavemente desde el noreste con una velocidad máxima de hasta 31 km/h, manteniendo una sensación fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut
Conforme avance el día, el cielo continuará con intervalos nubosos. Las temperaturas por la tarde oscilarán en torno a los 14.7°C, y se prevé que se mantenga así hasta la noche. El viento aumentará ligeramente en intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h. La humedad permanecerá elevada, pero sin precipitaciones durante estas horas. Con una puesta del sol civil alrededor de las 17:51, se invita a aprovechar las últimas horas de luz con precaución debido a las ráfagas de viento.