Hoy en la Ciudad De Buenos Aires, las condiciones del clima serán mixtas durante la mañana. Se espera que el cielo esté parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 8.6°C. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad media de 12 km/h, y la humedad será del 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, continuarán las nubes dispersas con un aumento leve en las temperaturas, llegando a un máximo de 16°C. Los vientos del sur mantendrán una velocidad media de 10 km/h, proporcionando una ligera brisa durante el día. Se mantendrá una humedad del 78%, por lo cual se recomienda llevar ropa liviana y cómoda.

Observaciones astronómicas para hoy

En cuanto a la actividad astronómica, el amanecer está previsto para las 07:04, mientras que el atardecer se producirá a las 17:50. El tiempo ideal para observar el cielo será al anochecer ya que es cuando las condiciones de visibilidad mejoran.