Pronóstico del tiempo para hoy en Córdoba

Hoy, el estado del clima en Córdoba se presenta con una jornada parcialmente nubosa desde la mañana. A medida que se desarrolle el día, la temperatura alcanzará un máximo de 21.9°C. Se pronostica una humedad del 54%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. Los vientos estarán presentes con una velocidad que alcanzará hasta los 19 km/h, lo cual podrá refrescar un poco el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, las condiciones nubosas prevalecerán, con temperaturas que irán descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 7.3°C al final de la noche. A pesar de la baja probabilidad de precipitaciones, es importante estar preparado ante cualquier cambio inesperado del clima. Aunque la claridad del día favorecerá, la tarde cerrará con vientos que continuarán soplando, alcanzando picos de hasta 14 km/h.

Recuerda siempre consultar el estado del tiempo antes de salir y planificar tu día.