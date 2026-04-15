Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de abril de 2026
Clima Diario
Condiciones Climáticas Matutinas
En la mañana de hoy, los habitantes de Corrientes pueden esperar un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, ofreciendo un ambiente fresco para comenzar el día. Aunque no se anticipan precipitaciones significativas, la humedad se mantendrá en un 94%, asegurando una jornada húmeda. El viento, con una velocidad de hasta 9 km/h, contribuirá a mantener la frescura del aire.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para la tarde y noche, las condiciones seguirán mostrando un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.8°C, proporcionando un clima más cálido conforme avance el día. Los vientos se mantendrán moderados, con posibles rachas ocasionales que podrían alcanzar los 12 km/h. Se recomienda aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones serán bastante favorables.
Observaciones Astronómicas
Este miércoles, el sol en Corrientes saldrá a las 07:08 horas y se pondrá a las 18:08 horas, lo que proporciona un día de aproximadamente 11 horas de luz. Los amantes de la astronomía podrán disfrutar de una noche sin nubosidad significativa, ideal para observar las estrellas.