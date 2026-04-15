Condiciones Climáticas Matutinas

En la mañana de hoy, los habitantes de Corrientes pueden esperar un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, ofreciendo un ambiente fresco para comenzar el día. Aunque no se anticipan precipitaciones significativas, la humedad se mantendrá en un 94%, asegurando una jornada húmeda. El viento, con una velocidad de hasta 9 km/h, contribuirá a mantener la frescura del aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, las condiciones seguirán mostrando un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.8°C, proporcionando un clima más cálido conforme avance el día. Los vientos se mantendrán moderados, con posibles rachas ocasionales que podrían alcanzar los 12 km/h. Se recomienda aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones serán bastante favorables.

Observaciones Astronómicas

Este miércoles, el sol en Corrientes saldrá a las 07:08 horas y se pondrá a las 18:08 horas, lo que proporciona un día de aproximadamente 11 horas de luz. Los amantes de la astronomía podrán disfrutar de una noche sin nubosidad significativa, ideal para observar las estrellas.