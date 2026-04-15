Hoy en Entre Ríos, el clima estará marcado por un cielo parcialmente cubierto durante la mañana con temperaturas que variarán entre los 7.8°C. Las condiciones meteorológicas serán apropiadas para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones significativas. Sin embargo, es recomendable abrigarse debido a la aparición de vientos moderados con una velocidad de hasta 15 km/h. La humedad rondará el 42%, ofreciendo un ambiente relativamente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Al caer la tarde, el cielo continuará mostrando características similares, con temperaturas ascendiendo hasta un máximo de 17.2°C. A medida que la noche se aproxime, el viento continuará soplando, pero con menor intensidad. Es importante mencionar que la visibilidad será óptima debido a la falta de lluvias, lo que podría motivar a aquellos interesados en realizar observaciones astronómicas.