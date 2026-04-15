Hoy en Jujuy nos espera un día de clima temperado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y las temperaturas serán frescas al inicio del día, con valores que partirán desde los 4.2°C hasta alcanzar los 18.4°C al mediodía. La humedad estará en torno al 85%, por lo que se prevé un ambiente un tanto húmedo. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las condiciones continuarán similares con cielos parcialmente nubosos y una leve disminución de temperatura conforme avance la noche. No se esperan precipitaciones, y el nivel de humedad se mantendrá elevado. El sol se pondrá a las 18:41, marcando el inicio de una noche clara y tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026

Según los datos astronómicos, el amanecer se producirá a las 8:01 de la mañana, y el ocaso está previsto para las 18:41. Estos momentos claves del día ofrecen una excelente oportunidad para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas.