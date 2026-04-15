Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de abril de 2026
Clima local
Hoy en Jujuy nos espera un día de clima temperado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y las temperaturas serán frescas al inicio del día, con valores que partirán desde los 4.2°C hasta alcanzar los 18.4°C al mediodía. La humedad estará en torno al 85%, por lo que se prevé un ambiente un tanto húmedo. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 13 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde, las condiciones continuarán similares con cielos parcialmente nubosos y una leve disminución de temperatura conforme avance la noche. No se esperan precipitaciones, y el nivel de humedad se mantendrá elevado. El sol se pondrá a las 18:41, marcando el inicio de una noche clara y tranquila.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026
Según los datos astronómicos, el amanecer se producirá a las 8:01 de la mañana, y el ocaso está previsto para las 18:41. Estos momentos claves del día ofrecen una excelente oportunidad para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas.