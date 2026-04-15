Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de abril de 2026
Tiempo en Mendoza
El clima en Mendoza para este miércoles 15 de abril de 2026 contará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 6.6°C. Por la mañana, la posibilidad de precipitación es prácticamente nula, ofreciendo un panorama tranquilo para iniciar el día. A medida que avance la jornada, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, pero no serán un impedimento significativo para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Ya entrada la tarde, los mendocinos disfrutarán de una temperatura máxima cercana a los 17.5°C. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Durante la noche, la humedad alcanzará un 37%, manteniendo un ambiente fresco. Los vientos pueden aumentar ligeramente a 13 km/h. Este escenario favorece las actividades nocturnas al aire libre, con una visibilidad adecuada para disfrutar del cielo estrellado.
Recordemos que, a pesar de la baja probabilidad de precipitación, es esencial conocer el estado del tiempo para planificar actividades.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 8:34 y el atardecer a las 18:35, ofreciendo unas 10 horas de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre. No olviden aprovechar este día parcialmente soleado al máximo.