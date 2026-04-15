El clima en Mendoza para este miércoles 15 de abril de 2026 contará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 6.6°C. Por la mañana, la posibilidad de precipitación es prácticamente nula, ofreciendo un panorama tranquilo para iniciar el día. A medida que avance la jornada, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, pero no serán un impedimento significativo para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Ya entrada la tarde, los mendocinos disfrutarán de una temperatura máxima cercana a los 17.5°C. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Durante la noche, la humedad alcanzará un 37%, manteniendo un ambiente fresco. Los vientos pueden aumentar ligeramente a 13 km/h. Este escenario favorece las actividades nocturnas al aire libre, con una visibilidad adecuada para disfrutar del cielo estrellado.

Recordemos que, a pesar de la baja probabilidad de precipitación, es esencial conocer el estado del tiempo para planificar actividades.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 8:34 y el atardecer a las 18:35, ofreciendo unas 10 horas de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre. No olviden aprovechar este día parcialmente soleado al máximo.