Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de abril de 2026
Estado del clima
Para la mañana de hoy en Río Negro, se anticipa un cielo parcialmente nublado con temperaturas que comenzarán en torno a los 6.8°C. Aunque el sol se dejará ver a ratos, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 43 km/h, lo que podrá hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La humedad alcanzará un 45%, manteniendo el ambiente ligeramente húmedo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
En la tarde y noche, se prevé que las temperaturas asciendan hasta los 17.1°C. El cielo continuará con intervalos nubosos, y no se espera lluvia durante este periodo. Los vientos mantendrán una velocidad estable de hasta 22 km/h, permitiendo un clima relativamente calmado. Aunque la probabilidad de precipitación se mantiene baja, siempre es recomendable llevar un abrigo ligero por si acaso.