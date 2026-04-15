Para la mañana de hoy en Río Negro, se anticipa un cielo parcialmente nublado con temperaturas que comenzarán en torno a los 6.8°C. Aunque el sol se dejará ver a ratos, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 43 km/h, lo que podrá hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La humedad alcanzará un 45%, manteniendo el ambiente ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche, se prevé que las temperaturas asciendan hasta los 17.1°C. El cielo continuará con intervalos nubosos, y no se espera lluvia durante este periodo. Los vientos mantendrán una velocidad estable de hasta 22 km/h, permitiendo un clima relativamente calmado. Aunque la probabilidad de precipitación se mantiene baja, siempre es recomendable llevar un abrigo ligero por si acaso.