El clima en San Juan hoy miércoles 15 de abril de 2026 se mantendrá con nubes parciales durante la mañana. Las temperaturas matutinas rondarán entre los 9.2°C y los 20.4°C. Se espera una humedad alta, lo que hará que la sensación térmica sea un poco más elevada al mediodía. Los vientos estarán presentes todo el día con una velocidad de hasta 17 km/h, brindando una brisa fresca pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán en un promedio agradable, alcanzando máximas de hasta 20.4°C. La humedad descenderá ligeramente al finalizar el día, proporcionando una noche más seca. Es importante mencionar que no hay probabilidades significativas de precipitación, asegurando una jornada estable.

Recomendación: disfrute del día al aire libre, pero mantenga precauciones por la exposición prolongada al sol.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026

Hoy, el amanecer en San Juan será a las 08:29, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:37. Aproveche estas horas para disfrutar de las actividades al aire libre.