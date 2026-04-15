El clima hoy en San Luis comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de 7.5°C. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima de 22 km/hora, con ráfagas ocasionales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Ya en la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17.7°C. No se espera precipitación alguna durante el día. La humedad relativa máxima será de 66%. Estas condiciones brindan un ambiente cómodo para realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026

El sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. Es un buen día para aprovechar las horas de luz y planificar actividades desde la mañana. Hay que recordar siempre llevar un sombrero o protector cuando se está expuesto al sol durante muchas horas.