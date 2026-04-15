Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de abril de 2026
Clima actual
El clima hoy en San Luis comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de 7.5°C. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima de 22 km/hora, con ráfagas ocasionales.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Ya en la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17.7°C. No se espera precipitación alguna durante el día. La humedad relativa máxima será de 66%. Estas condiciones brindan un ambiente cómodo para realizar actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026
El sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. Es un buen día para aprovechar las horas de luz y planificar actividades desde la mañana. Hay que recordar siempre llevar un sombrero o protector cuando se está expuesto al sol durante muchas horas.