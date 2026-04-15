Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz

En Santa Cruz, la mañana de este miércoles 15 de abril de 2026 comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, y hay una baja probabilidad de precipitaciones. La humedad relativa alcanza el 80%, con vientos que soplan a una velocidad máxima de 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, el cielo continuará con algunas nubes, y las temperaturas máxima subirán a 7.3°C. Por la noche, el clima permanecerá sin grandes cambios, manteniendo cielos parcialmente nubosos. El viento soplará con ráfagas de hasta 49 km/h, proporcionando una sensación térmica más fresca. Es recomendable vestir abrigos ligeros para mantener el confort.