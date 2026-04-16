Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de abril de 2026
Clima diario
Hoy en San Juan, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 9.2°C, por lo que se recomienda salir abrigado temprano para evitar el frío matutino. La humedad estará alrededor del 33%, generando un ambiente fresco, pero sin riesgo de precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 20.4°C. El cielo seguirá mayormente nuboso, y aunque no hay previsión de lluvia, la humedad incrementará ligeramente. El viento soplará a velocidades que podrían alcanzar los 11 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h, lo cual aportará una sensación de frescura. Por la noche, continuaremos con un cielo parcialmente cubierto y las temperaturas comenzarán a descender paulatinamente. La puesta de sol está prevista para las 18:37, ofreciendo un bello espectáculo natural a aquellos interesados en observaciones astronómicas.