Hoy en San Juan, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 9.2°C, por lo que se recomienda salir abrigado temprano para evitar el frío matutino. La humedad estará alrededor del 33%, generando un ambiente fresco, pero sin riesgo de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 20.4°C. El cielo seguirá mayormente nuboso, y aunque no hay previsión de lluvia, la humedad incrementará ligeramente. El viento soplará a velocidades que podrían alcanzar los 11 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h, lo cual aportará una sensación de frescura. Por la noche, continuaremos con un cielo parcialmente cubierto y las temperaturas comenzarán a descender paulatinamente. La puesta de sol está prevista para las 18:37, ofreciendo un bello espectáculo natural a aquellos interesados en observaciones astronómicas.