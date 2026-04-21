En las primeras horas de la mañana, Córdoba se despertará con un día parcialmente nuboso. Las temperaturas podrían rondar los 7.3°C, brindando un ambiente fresco. No se registrará lluvia, lo cual es un alivio para aquellos que tendrán que movilizarse durante la mañana. La clima se mantendrá estable con un bajo porcentaje de humedad en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21.9°C, manteniendo el cielo ligeramente nuboso. Los vientos durante el día podrían tener una velocidad media de hasta 19 km/h, sin representar una amenaza significativa. La tarde y noche continuarán siendo agradables y sin precipitaciones, lo que promete dejar una noche sin complicaciones para actividades al aire libre.