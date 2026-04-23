En la Tierra del Fuego, el inicio del día nos recibió con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas bastante frescas. Se espera que las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, mientras que las máximas llegarán a los 2.9°C. La probabilidad de clima adverso es baja, con un pronóstico de precipitación del 0.1 mm durante la mañana. La humedad alcanzará un nivel del 93%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. A medida que avance la noche, experimentaremos un notable descenso de temperaturas. Se recomienda a los habitantes de Tierra del Fuego usar ropa abrigada, ya que los vientos del noroeste pueden alcanzar velocidades de hasta 17 km/h. Asimismo, el índice de visibilidad será óptimo en 10 km, permitiendo disfrutar de una noche clara sin precipitaciones.

Observaciones astronómicas para el jueves 23 de abril de 2026

Hoy, el amanecer fue a las 9:54 de la mañana, y el atardecer será a las 17:12. Estos son momentos ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen medidas contra el frío.