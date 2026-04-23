Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de abril de 2026
Clima Diario
Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe
En Santa Fe, el clima de hoy promete estar parcialmente nuboso. La máxima se espera que alcance 18.5°C, mientras que la mínima rondará los 7.9°C. No se prevé precipitaciones a lo largo de la jornada. La humedad alcanzará hasta el 85%. El viento tendrá una velocidad máxima de unos 11 km/h proveniente del noreste.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Ya entrada la tarde, las condiciones no cambiarán significativamente, con cielos aún parciales con nubes. La noche será similar, sin grandes variaciones en las condiciones atmosféricas. Esta estabilidad sugiere una jornada relativamente tranquila en lo que respecta al estado del tiempo.
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