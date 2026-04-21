Pronóstico del clima de esta mañana en Formosa

Este martes 21 de abril de 2026, Formosa experimentará un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas matinales serán frescas, oscilando entre los 7.9°C y 20.5°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, la tendencia parcialmente nubosa continuará y el mercurio alcanzará su punto máximo cerca de los 20.5°C. En la noche, no se esperan cambios significativos en el cielo, continuando las nubes dispersas. La humedad será notable a lo largo del día, manteniéndose alrededor del 96%. Los vientos serán moderados con una velocidad alrededor de 22 km/h y posibles ráfagas más fuertes.