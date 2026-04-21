En este martes 21 de abril de 2026, el clima en Jujuy presenta características variadas. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, favoreciendo un ambiente fresco con temperaturas que marcarán una mínima de 4.2°C. La humedad relativa se espera que alcance un 85% durante el transcurso, conformando un ambiente húmedo. Los vientos soplarán moderadamente con una velocidad media de hasta 10 km/h, aportando a una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, las condiciones del tiempo continuarán con nubosidad variable, y se prevé que las temperaturas aumenten, llegando a una máxima de 18.4°C. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando ráfagas máximas de 13 km/h. Con la puesta del sol alrededor de las 18:41, la noche traerá un ambiente más frío y la nubosidad se mantendrá presente. Aunque no se espera precipitación, la humedad seguirá alta, manteniendo el aire cargado de humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de abril de 2026

Hoy en Jujuy, el amanecer será a las 8:01 y el ocaso del sol ocurrirá alrededor de las 18:41, marcando una jornada de luz natural que otorgará un tiempo prolongado para actividades al aire libre antes de que la oscuridad reine.

La temperatura máxima de 18.4°C y la mínima de 4.2°C invitan a aprovechar el día, teniendo en cuenta las condiciones del viento y la alta humedad presente.