Esta mañana, el tiempo en La Pampa se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 7.1°C. Aunque la baja probabilidad de lluvia podría llevarnos a pensar en una jornada tranquila, el viento soplará con una velocidad máxima de 14 km/h. Es importante estar preparados porque la clima puede cambiar rápidamente.

Pronóstico del clima para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En horas de la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. La humedad máxima alcanzará un nivel de 79%, haciendo que el aire se sienta ligeramente pesado. Los vientos continuarán siendo una característica del día, con ráfagas de hasta 29 km/h. Aunque el día luzca tranquilo en comparación con otros días, ciertos periodos pueden tener aumento en la intensidad del viento, por lo cual se recomienda tomar precauciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de abril de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:25, llenando de luz el amanecer, y se ocultará a las 18:08, marcando el final del día. Esta información puede ser útil para aquellos que desean realizar actividades al aire libre. Planifique sus actividades teniendo en cuenta estas horas para aprovechar al máximo la luz natural.