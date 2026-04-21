Hoy en La Rioja, el clima estará marcado por un periodo de variable nubosidad durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán a rondar los 6°C, elevándose gradualmente a lo largo de las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es baja, con un clima mayormente seco, lo cual es ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, se anticipan condiciones similares con un cielo que variará de parcialmente nuboso a despejado ocasionalmente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21°C, ofreciendo un ambiente agradable para finalizar el día. Los vientos correrán a una velocidad máxima de 21 km/h, manteniéndose constantes a través de la región y ayudando a disipar las nubes.

Además, la humedad relativa en el ambiente se mantendrá constante alrededor del 40%, asegurando una sensación térmica agradable.