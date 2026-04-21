Mañana en Neuquén

Hoy en Neuquén, el clima comenzará con un cielo parcialmente cubierto, ideal para aquellos que disfrutan de las temperaturas frescas. Al inicio del día, esperamos temperaturas mínimas alrededor de 4.9°C. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán de forma moderada, con una velocidad máxima prevista de hasta 22 km/h. El nivel de humedad alcanzará el 75%, aportando una frescura característica de la región patagónica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, el panorama cambiará ligeramente con máximas de hasta 17°C. El viento se mantendrá constante, y la sensación térmica será agradable gracias a la falta de precipitaciones significativas. La humedad continuará variando, pero no será un factor molesto. En la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin indicios de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de abril de 2026

Para los interesados en la observación astronómica, la salida del sol está prevista a las 08:22, mientras que el anochecer llegará alrededor de las 18:16. No habrá eventos de luna llena importantes, pero el claro de la luna proporcionará una vista tranquila de los alrededores.