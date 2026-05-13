Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Sureste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:41 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 12 - 22 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 3 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noroeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 12° Sur 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° Sureste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Sureste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sureste 10 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Este 9 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Este 8 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Este 7 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Este 5 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Este 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sureste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sureste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sureste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.