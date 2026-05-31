Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noreste 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol17:51
Horas de luz10h 0m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:51 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 10h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Oeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Oeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Norte 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Norte 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Norte 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noreste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Norte 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Norte 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Norte 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Oeste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.