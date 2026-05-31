Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noreste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noroeste 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 12 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:20
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 5m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:20 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 12 - 32 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Norte 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Noreste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Noreste 6 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Noreste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Norte 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noroeste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noroeste 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Norte 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noroeste 9 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Noroeste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Noroeste 8 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Noroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Norte 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noreste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.