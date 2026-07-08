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Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 8 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
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El pronóstico para Buenos Aires este 8 de julio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 18 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Norte 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Norte 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol17:54
Horas de luz9h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación41%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 8 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:59 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 9h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 8 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Noroeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Noroeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Noroeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Noroeste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 13 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noroeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noroeste 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Noroeste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Noroeste 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Norte 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Norte 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Norte 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Norte 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Norte 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Norte 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Norte 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Norte 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Norte 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Norte 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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