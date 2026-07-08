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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 8 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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El pronóstico para Santiago del Estero este 8 de julio de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de . Con vientos de 18 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Noreste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noreste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 18 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación41%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 8 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:08 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 8 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 18 - 38 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Norte 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Norte 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Norte 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Norte 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Noreste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noreste 15 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Norte 18 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Norte 16 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Norte 16 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Norte 16 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Noreste 15 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Noreste 14 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Noreste 14 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 15 - 31 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noreste 8 - 29 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noreste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Noreste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Norte 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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