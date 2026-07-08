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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 13 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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El pronóstico para Santa Cruz este 13 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 13 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cielo despejado
-1°
Viento
Oeste 15 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Noroeste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
-1°
Viento
Noroeste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:41
Puesta del sol17:43
Horas de luz8h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación41%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:41 y se pone a las 17:43, dando aproximadamente 8h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 19 - 33 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -1° -1° Oeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -1° -1° Oeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -1° -1° Oeste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -1° -1° Oeste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -1° -1° Oeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
09:00 -1° -1° Oeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
10:00 -1° -1° Oeste 15 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 17 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 14 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 Noroeste 15 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 Noroeste 11 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 Noroeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 -1° -1° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 -1° -1° Noroeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 -1° -1° Noroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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