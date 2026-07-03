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¿Qué ropa usar hoy en San Juan? El pronóstico para este 7 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 7 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Este 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 1 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 16°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:34
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación88%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:34 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 10 - 28 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Noreste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Noreste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Noreste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Este 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Este 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Este 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sureste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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