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Del frío y las tormentas a tardes templadas: cómo evoluciona el tiempo en Buenos Aires y qué esperar el fin de semana largo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones y el panorama estará dominado por la nubosidad variable. Cómo sigue el clima, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Sigue el frío pero sale el sol.
Sigue el frío pero sale el sol. Foto: NA
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Después de varios días marcados por el frío intenso, las lluvias y las tormentas que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, las condiciones comenzarán a estabilizarse durante la semana. Aunque las mañanas seguirán siendo frías, con mínimas que arrancarán en apenas 2 °C el martes, el ascenso paulatino de las temperaturas traerá tardes más agradables y una mejora sostenida del tiempo.

De cara al fin de semana largo, que se extenderá del jueves 9 al domingo 12 de julio, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que no se esperan precipitaciones y el panorama estará dominado por la nubosidad variable. Con máximas que se moverán entre los 12 °C y los 15 °C, los próximos días ofrecerán un escenario más benigno para las actividades al aire libre, lejos de los fenómenos que marcaron el arranque del invierno.

Del frío polar a tardes más agradables: así será la transición durante la semana

Buenos Aires dejará atrás gradualmente las jornadas más crudas del invierno gracias a un progresivo aumento de las temperaturas que se hará sentir entre el martes y el miércoles. Luego de una seguidilla de días marcados por el ingreso de aire polar, las mínimas continuarán siendo bajas durante las primeras horas de la mañana, pero las máximas alcanzarán valores mucho más confortables para esta época del año, llegando a los 17 °C el martes y a los 18 °C el miércoles.

Sigue el frío pero sale el sol. Foto: NA

La mejora estará acompañada por condiciones de estabilidad atmosférica y una presencia moderada de nubosidad. El martes se presentará con cielo algo nublado y una amplitud térmica significativa, mientras que el miércoles mostrará un escenario similar, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que permitirán disfrutar de tardes más agradables. Este cambio de tendencia marcará el inicio de una semana mucho más benévola en comparación con el frío extremo que dominó el comienzo de julio.

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Sin lluvias a la vista: el pronóstico para el fin de semana largo

Una de las principales noticias para quienes planean actividades durante el fin de semana largo es la ausencia de lluvias en el pronóstico. Entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio no se esperan precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, lo que favorecerá los planes al aire libre, las escapadas y los encuentros familiares típicos de estas fechas.

Aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado entre el jueves y el viernes, las condiciones seguirán siendo estables. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 7 °C y 8 °C y máximas de entre 13 °C y 15 °C. El sábado y el domingo, en tanto, la nubosidad disminuirá parcialmente y permitirá contar con jornadas algo más luminosas, con registros térmicos acordes al invierno porteño. En conjunto, el panorama anticipa cuatro días sin fenómenos adversos y con condiciones favorables para quienes aprovecharán el feriado largo en Buenos Aires.

Pronóstico día por día: cómo sigue el clima en Buenos Aires

  • Martes: mínima de 2 °C y máxima de 17 °C con cielo algo nublado.
  • Miércoles: mínima de 6 °C y máxima de 18 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Jueves: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.
  • Viernes: mínima de 8 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.
  • Sábado: mínima de 7 °C y máxima de 12 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C con cielo parcialmente nublado.
ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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