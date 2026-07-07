Cambia el tiempo en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué pasará con el frío en el AMBA

Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

El invierno todavía no da tregua en Buenos Aires, pero el pronóstico empieza a mostrar algunos cambios importantes para los próximos días. Después de jornadas marcadas por el frío intenso, las bajas temperaturas y una sensación térmica propia de una ola polar, el Área Metropolitana de Buenos Aires podría volver a tener tiempo inestable hacia el cierre de la semana.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional mantiene, por ahora, un panorama mayormente estable para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, otros modelos meteorológicos anticipan la posibilidad de lluvias débiles durante dos jornadas consecutivas, especialmente entre el viernes y el sábado. La nota original informó que el SMN preveía para el martes una mínima cercana a 2° y una máxima de 17°, mientras que para el miércoles se esperaba un leve ascenso térmico con marcas entre 6° y 18°; además, señaló que Meteored ubicaba chances de lluvia débil para viernes y sábado.

Cuándo podrían volver las lluvias a Buenos Aires

El dato que más atención genera es el posible regreso de las precipitaciones al AMBA. Según la tendencia mencionada por portales especializados, el viernes podría comenzar con probabilidad de lluvia débil, principalmente durante las primeras horas del día. Esa misma situación podría repetirse el sábado por la mañana, por lo que no se descarta un cierre de semana con humedad, cielo cubierto y algunas lloviznas aisladas.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

De todas maneras, se trataría de un evento de intensidad baja. No se esperan, al menos con la información disponible, tormentas fuertes ni acumulados importantes de agua. La clave estará en la evolución del sistema de nubosidad y en la actualización de los modelos durante las próximas horas.

En este contexto, quienes tengan planes al aire libre para el viernes o el sábado deberían seguir de cerca el pronóstico actualizado, ya que una variación en la humedad o en la dirección del viento puede modificar rápidamente el escenario previsto.

Qué dice el pronóstico para el frío en el AMBA

Más allá de las posibles lluvias, el frío seguirá siendo protagonista. La semana comenzó con temperaturas muy bajas en la región metropolitana, aunque el pronóstico muestra un leve alivio térmico a mitad de semana. Para el miércoles se esperaba una mejora respecto de los días más crudos, con cielo parcialmente nublado y valores más templados durante la tarde.

Sin embargo, ese repunte no significa que el invierno afloje por completo. Para el jueves, el panorama se mantendría fresco, con cielo parcialmente nublado durante las primeras horas y mayor nubosidad hacia la tarde. En la nota original se indicó que las temperaturas podían moverse entre los 7° y los 15°, una marca todavía baja para quienes salen temprano de sus casas.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Archivo NA

El viernes, en tanto, llegaría con ambiente frío, cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas para la época, pero sin un verdadero cambio de masa de aire. El sábado también conservaría características invernales, con mínima baja y una máxima que apenas permitiría un alivio durante la tarde.

Viernes y sábado: las dos jornadas clave del pronóstico

El cierre de la semana será el tramo más importante para observar. Mientras el pronóstico oficial del SMN mantenía condiciones estables para buena parte del período, el sitio especializado mencionado en la información base marcaba un 40% de probabilidad de lluvia débil para el viernes por la mañana y una chance similar para el sábado.

Eso abre un escenario típico del invierno bonaerense: frío, humedad, cielo gris y lloviznas intermitentes. No sería una situación extrema, pero sí suficiente para complicar traslados, salidas tempranas, actividades escolares, entrenamientos o planes al aire libre.

Además, el contraste entre las distintas previsiones obliga a mirar el pronóstico con prudencia. Cuando los modelos no coinciden del todo, lo más recomendable es revisar las actualizaciones más cercanas a la fecha, especialmente durante la tarde del jueves y la mañana del viernes.

Cómo prepararse para el cambio de tiempo

Ante la posibilidad de un fin de semana con tiempo más inestable, conviene tomar algunas precauciones simples. Salir con abrigo, llevar paraguas compacto y evitar confiarse en los momentos de mejora parcial puede marcar la diferencia, sobre todo en las primeras horas del día.

También es importante considerar que las mañanas seguirán siendo frías, incluso si las máximas muestran una pequeña recuperación. En el conurbano bonaerense, las temperaturas suelen sentirse más bajas que en zonas céntricas de la Ciudad, especialmente en áreas abiertas o con mayor presencia de viento.

Por eso, aunque no se espera un temporal, el combo de bajas temperaturas, humedad y posibles lloviznas puede generar una sensación térmica más incómoda.

Pronóstico en Buenos Aires: el invierno sigue activo

En resumen, Buenos Aires transita una semana con cambios: primero, un leve repunte de temperatura tras días muy fríos; después, un aumento de nubosidad; y finalmente, la chance de lluvias débiles entre viernes y sábado. El frío no desaparecerá, pero podría quedar acompañado por un escenario más húmedo e inestable.

La recomendación es clara: seguir el pronóstico actualizado, no guardar todavía el abrigo pesado y tener a mano el paraguas para el cierre de la semana. El invierno en el AMBA sigue mostrando señales de actividad, y el tiempo podría volver a cambiar antes de lo previsto.