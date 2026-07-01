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Mapa de la nieve en Buenos Aires: qué ciudades podrían amanecer de blanco este jueves 2 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó el avance de una intensa masa de aire polar. Prevé temperaturas muy bajas y no descarta la caída de nieve durante la madrugada de este jueves en varias localidades.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Nieve, nevadas, ola de frío. Foto:NA.
Nieve, nevadas, ola de frío. Foto:NA.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de frío intenso para gran parte de la provincia de Buenos Aires y sorprendió al advertir sobre la posibilidad de nevadas en distintas ciudades durante la madrugada de este jueves 2 de julio de 2026.

De acuerdo con las previsiones oficiales, el ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas y generará condiciones favorables para que se registren nevadas aisladas en algunos sectores del territorio bonaerense.

En qué ciudades de Buenos Aires puede nevar este jueves 2 de julio

Entre las localidades donde existe la posibilidad de observar este fenómeno se encuentran Mar del Plata, Sierra de la Ventana y Balcarce, además de otras zonas del sur y sudoeste de la provincia que permanecerán bajo la influencia del aire frío.

Nieve en Mar del Plata
En qué ciudades de Buenos Aires puede nevar este jueves 2 de julio

Según el pronóstico del SMN, las mayores probabilidades de nevadas se concentrarán durante la madrugada del jueves, cuando coincidirán las temperaturas más bajas con la presencia de humedad suficiente para favorecer la caída de copos o aguanieve en algunos sectores.

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Aunque no se espera una nevada generalizada, el fenómeno podría presentarse de manera puntual, especialmente en áreas elevadas y en localidades donde el termómetro se mantenga cerca o por debajo de los 0 °C.

Frío extremo en toda la provincia

Más allá de la posibilidad de nieve, el protagonista será el frío polar, con temperaturas muy bajas en gran parte del territorio bonaerense. Las heladas volverán a decir presente durante las primeras horas del día y el ambiente se mantendrá muy frío incluso durante la tarde.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN, ya que las condiciones meteorológicas pueden variar en las próximas horas y modificar las zonas con mayor probabilidad de registrar nevadas.

ClimaNieveServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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