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El clima en Buenos Aires hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 10 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 14 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:49
Puesta del sol18:43
Horas de luz11h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:49 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 11h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 35 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Soleado
08:00 Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Este 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Este 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Noreste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Noreste 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Noreste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Noreste 13 - 35 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Noreste 11 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Noreste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° 10° Este 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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