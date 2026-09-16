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El clima en San Luis hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo soleado, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Norte 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Noroeste 21 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Norte 9 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 25 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol19:17
Horas de luz11h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:23 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 11h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 25 - 52 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 11 - 26 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Norte 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Norte 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Norte 18 - 34 km/h 0% Soleado
08:00 12° 12° Norte 17 - 33 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Norte 16 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Norte 20 - 40 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Norte 23 - 47 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Norte 25 - 50 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Norte 25 - 51 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Norte 25 - 52 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noroeste 23 - 51 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noroeste 22 - 48 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Noroeste 21 - 46 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Noroeste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Noroeste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Norte 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Norte 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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