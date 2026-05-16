Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Oeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sur 8 - 25 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cubierto
10°
Viento
Sureste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 16 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol17:56
Horas de luz10h 16m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:40 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 32 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Norte 9 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Noroeste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Noroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Oeste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Oeste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Oeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Oeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Suroeste 9 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 12° 12° Sur 12 - 24 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 13° 13° Sur 11 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 12° 12° Sur 8 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 12° 12° Sur 8 - 16 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Sur 11 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sureste 16 - 31 km/h 0% Cubierto
22:00 10° 10° Sureste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Sur 14 - 30 km/h 0% Cubierto
24:00 Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.