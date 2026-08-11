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Vuelven las tormentas severas al AMBA: a qué hora se desatan las lluvias este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un cambio de tiempo en el AMBA con lluvias aisladas, viento y bajas temperaturas. Cuándo se larga y cómo seguirá la semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas. Foto: REUTERS
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Después de varios días marcados por el cielo gris, el frío y la humedad, el Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un nuevo cambio en las condiciones del tiempo. Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, el escenario comenzará a desmejorar durante la semana, con aumento de nubosidad, probabilidad de lluvias aisladas y ráfagas de viento que podrían sentirse con más intensidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El día clave será este miércoles 12 de agosto, cuando el organismo prevé un incremento de la inestabilidad. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será baja, cercana al 10%, pero hacia la tarde podría subir hasta el 40%, con chances de lluvias aisladas en distintos puntos del AMBA. Además, se esperan vientos del sector este con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, por lo que la jornada se presentará fría, húmeda y ventosa.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante los próximos días

Para este miércoles la mínima se ubicará alrededor de los 8 grados y la máxima apenas llegaría a los 13 grados, por lo que el ambiente se mantendrá invernal. La combinación de baja temperatura, humedad, viento y probabilidad de precipitaciones hará que la sensación térmica pueda sentirse más baja en horarios de la mañana y la noche.

El jueves 13 continuará la inestabilidad. De acuerdo con el pronóstico extendido, el cielo permanecerá nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche volverán a crecer las chances de lluvias aisladas, nuevamente con probabilidades cercanas al 40%. La temperatura mínima se mantendría en torno a los 8 grados, por lo que será otra jornada fría y húmeda para quienes tengan que circular por la Ciudad o el conurbano.

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de tormentas para este viernes. Foto: NA

Cuándo mejora el tiempo en el AMBA

La mejora llegaría de forma gradual hacia el viernes 14 de agosto. Aunque el cielo seguiría mayormente nublado, la probabilidad de precipitaciones bajaría a valores cercanos al 10% durante toda la jornada. Para ese día, el SMN prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 14, lo que marcaría un leve repunte térmico respecto de los días anteriores.

De esta manera, los días más inestables de la semana serían miércoles y jueves, especialmente durante la tarde y la noche, cuando se espera el mayor porcentaje de probabilidad de lluvias. Si bien no se trata de un escenario de calor ni de tormentas generalizadas para toda la región, el cambio de tiempo podría afectar la circulación, las actividades al aire libre y la planificación diaria de miles de personas en el AMBA.

Qué tener en cuenta ante el regreso de las lluvias

Ante este tipo de episodios, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales y prestar atención al Sistema de Alerta Temprana. En su escala de alertas, el nivel amarillo indica posibles fenómenos con capacidad de daño o interrupción momentánea de actividades cotidianas, mientras que el nivel naranja implica fenómenos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente.

Lluvias
Lluvia en el AMBA Foto: Archivo NA

En caso de lluvias intensas o ráfagas fuertes, es aconsejable evitar circular por calles anegadas, retirar objetos que puedan obstruir desagües, asegurar elementos sueltos en balcones o patios y no refugiarse debajo de árboles o postes. También se recomienda tener el celular cargado y revisar el estado del transporte antes de salir, especialmente en horarios pico. Recomendaciones similares fueron difundidas en episodios recientes de mal tiempo en Buenos Aires, cuando se registraron tormentas con actividad eléctrica, ráfagas y acumulados importantes de precipitación.

Pronóstico del tiempo en el AMBA: el dato que todos miran

El regreso de las lluvias vuelve a instalar una de las preguntas más buscadas por los usuarios: cuándo se larga y hasta cuándo dura el mal tiempo en Buenos Aires. Por ahora, el pronóstico marca que el período de mayor inestabilidad se concentrará entre este miércoles y jueves, con una mejora parcial hacia el viernes.

La recomendación principal es seguir la actualización del SMN, ya que las condiciones pueden cambiar con el correr de las horas. En jornadas con viento, nubosidad y probabilidad de lluvia, pequeños cambios en la atmósfera pueden modificar tanto la intensidad como la ubicación de las precipitaciones. Por eso, quienes tengan actividades al aire libre, traslados largos o compromisos en horarios de la tarde deberían revisar el pronóstico antes de salir.

ClimaLluviasServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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