Los bodegones españoles que sobreviven al tiempo en Buenos Aires: historia, platos abundantes y precios para comer como en familia

Buenos Aires guarda en sus bodegones españoles una parte viva de su historia Foto: Instagram @latorcapalermo

Buenos Aires tiene una forma muy particular de contar su historia: a veces no lo hace en monumentos, sino en platos hondos, tortillas babé, rabas crocantes y mozos que conocen de memoria el pulso de cada mesa. En la ciudad donde la inmigración española dejó una marca profunda en la identidad gastronómica, los bodegones siguen siendo refugios de memoria, abundancia y sabor popular.

Desde fines del siglo XIX, el bodegón porteño se consolidó como un espacio de encuentro familiar, con mozos de oficio, manteles coloridos, porciones generosas y una carta atravesada por la huella italiana y española que definió buena parte de la cocina de Buenos Aires. Hoy, muchos de esos lugares siguen vigentes porque ofrecen algo que no pasa de moda: comida reconocible, platos para compartir y una experiencia barrial difícil de imitar.

La huella española en los bodegones porteños

La cocina española encontró en Buenos Aires un terreno perfecto para quedarse. Tortilla de papa, paella, cazuela de mariscos, callos a la madrileña, rabas, gambas al ajillo y guisos de olla forman parte de un recetario que llegó con inmigrantes y quedó incorporado al ADN gastronómico porteño. En los bodegones, esa tradición se mezcló con el paladar argentino, dando lugar a porciones más grandes, mesas largas y platos pensados para compartir.

La clave del éxito está en la nostalgia. Entrar a un bodegón español es, para muchos, volver a una comida de domingo, a una charla larga o a una sobremesa sin apuro. En tiempos de reservas online, menús cortos y cocinas de autor, estos lugares siguen apostando por la abundancia como identidad.

La Torca: el clásico español de Palermo con dos sucursales

Uno de los nombres fuertes de la cocina española en Buenos Aires es La Torca, un bodegón especializado en platos de la gastronomía española ubicado en Palermo. El local cuenta con dos direcciones: Costa Rica 4001 y Thames 1626, ambas en la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires guarda en sus bodegones españoles una parte viva de su historia Foto: Instagram @latorcapalermo

Su propuesta gira en torno a recetas tradicionales, ambiente festivo y platos contundentes. Entre los más buscados aparecen la tortilla española, las rabas, los arroces, los mariscos y las cazuelas. Según referencias recientes de comensales, algunos valores orientativos rondan los $13.000 para una provoleta, $12.000 para una tortilla y $6.800 para buñuelos o croquetas, con cubierto aparte cercano a $1.800 por persona.

Más allá del precio, La Torca conserva ese espíritu de bodegón donde la comida llega al centro de la mesa y se comparte sin demasiadas formalidades. Es una buena opción para quienes buscan una salida con sabor español, pero sin abandonar el clima porteño.

Barcelona Asturias: porciones grandes y precios claros en Palermo

Otro imprescindible es Barcelona Asturias, ubicado en Av. Córdoba 5899, Palermo. Su carta combina cocina tradicional argentina y española, con milanesas, pastas, parrilla, platos de olla y mariscos.

Buenos Aires guarda en sus bodegones españoles una parte viva de su historia Foto: Instagram @barcelonaasturias

Entre los precios publicados por el restaurante aparecen opciones como tortilla de papa española con o sin cebolla a $20.000, rabas a la romana o provenzal a $27.000, cazuela de mariscos a $35.000, guiso de lentejas a la española a $20.000 y guiso de mondongo a la madrileña a $20.000. La propia carta aclara que los precios están sujetos a modificación.

El atractivo de Barcelona Asturias está en su amplitud: se puede ir por un desayuno, una comida al paso o una cena potente. Es de esos lugares que funcionan tanto para turistas como para vecinos, con una carta extensa y platos que sostienen la lógica del bodegón: comer rico, abundante y sin vueltas.

Montañeses Restaurante: más de 100 años y 10 tortillas para elegir

En Colegiales, Montañeses Restaurante se volvió un punto de referencia para los amantes de la cocina española. Funciona dentro del Centro Montañés, en Jorge Newbery 2818, y se destaca por una propuesta que reúne tradición cántabra, platos porteños y una carta ideal para compartir.

Buenos Aires guarda en sus bodegones españoles una parte viva de su historia Foto: Instagram @montanesesresto

Su gran estrella es la tortilla, con 10 variedades, entre ellas la clásica de papa y cebolla, la española con cantimpalo, la rellena de milanesa, la de jamón y queso, la de camarones al ajillo, la de pulpo español y la Montañés, con muzzarella, cebolla y jamón crudo. Además, ofrece paella de mariscos, arroz con langostinos y calamares, pulpo español, picada de mar, rabas, gambas al ajillo y postres como natillas y arroz con leche.

El lugar también aparece destacado por sus precios considerados justos, su ambiente acogedor y una calificación de Google de 4,3 según Restaurant Guru.

Por qué los bodegones españoles vuelven a estar de moda

La respuesta es simple: la gente busca lugares auténticos. En una ciudad saturada de propuestas efímeras, los bodegones españoles ofrecen historia, identidad y platos que no necesitan explicación. Son espacios donde se come con hambre real, donde la carta no persigue tendencias y donde cada plato parece tener una anécdota detrás.

Incluso en días donde el fútbol vuelve a mezclar emociones, como cuando se habla de una posible final del Mundial entre Argentina y España, estos bodegones aparecen como el escenario perfecto para discutir, brindar y compartir una tortilla al centro de la mesa.