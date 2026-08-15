Tragedia en el ciclismo: murió una de las promesas del deporte tras ser atropellado por un auto en la Vuelta a Portugal

Ciclista británico Finlay Tarling. Foto: EFE

El ciclista británico Finlay Tarling, de tan solo 19 años y perteneciente al equipo NSN Development, murió mientras participaba en la octava etapa de la Vuelta a Portugal.

En una nota publicada en sus redes, los responsables indicaron que el fallecimiento de Tarling se produjo tras “un grave accidente”, mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, señaló que se debió a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.

Debido al suceso, la etapa se suspendió cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, “en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio”.

Cerca de una hora después del accidente, el mayor Tiago Machado, de la Guardia Nacional Republicana, explicó en declaraciones a periodistas que el accidente se produjo por “una colisión entre el ciclista y un vehículo ligero”, y que todavía investigan las demás condiciones en las que se produjo el suceso y sus causas.

Vuelta a Portugal. Foto: EFE

El fallecimiento de Finlay Tarling puso en duda la continuación de la 87ª Vuelta a Portugal para este sábado retomar la actividad “en un ambiente de profundo luto”.

Son varias las autoridades portuguesas que han reaccionado ante la tragedia: El presidente del país, António José Seguro, lamentó lo ocurrido en un comunicado y expresó su “profundo pesar por el trágico fallecimiento” del ciclista galés, mientras que el primer ministro luso, Luís Montenegro, transmitió su “más sentido pésame” a la familia, al equipo y a los miembros del pelotón en las redes sociales.

Finlay Tarling, nacido el 2 de octubre de 2006, se incorporó a la cantera de la NSN en 2025, cuando el equipo suizo se denominaba entonces Israel-Premier Tech.

La Volta a Portugal era la primera gran prueba de su trayectoria y, a lo largo de la carrera, destacó en las dos jornadas de contrarreloj, con un undécimo puesto en el prólogo y un decimoquinto en la quinta etapa. Además, era el hermano menor de Josh Tarling, que corre para el equipo Netcompany INEOS.