comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El pronóstico cambió para el AMBA: llegan más lluvias y el día que la temperatura se acercará a los 20 grados

Después de varios días de frío, el tiempo cambia en el AMBA con más nubosidad, lluvias aisladas y un leve repunte térmico.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lluvias, tormentas, AMBA.
Lluvias, tormentas, AMBA. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires vuelve a cambiar justo antes del fin de semana largo. Después de varios días marcados por el frío, la humedad y el cielo cubierto, el pronóstico actualizado anticipa un escenario mixto: seguirán las nubes y podrían regresar las lluvias, aunque las temperaturas mostrarán una leve recuperación. Según el reporte difundido sobre el pronóstico del SMN, el AMBA tendrá un período de inestabilidad, con marcas térmicas que irán subiendo de manera gradual.

El AMBA tendrá más nubosidad, lloviznas y un alivio en la temperatura

La noticia principal no es solo que vuelve la posibilidad de precipitaciones, sino que el frío más intenso empezaría a quedar atrás. Aunque el cielo seguirá mayormente nublado durante varios días, las mínimas dejarán de ubicarse en valores tan bajos como los registrados en jornadas anteriores y las máximas se acercarán a registros más templados para esta época del año.

El cambio se sentirá especialmente durante el fin de semana largo, cuando el termómetro comenzará a mostrar una recuperación progresiva. Sin embargo, ese alivio térmico llegará acompañado por humedad, nubosidad persistente y algunas chances de lluvias aisladas, por lo que el paraguas y el abrigo liviano seguirán siendo aliados clave para moverse por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Viernes fresco y nublado: cómo arranca el cambio de tiempo

Para este viernes, el pronóstico marca una jornada todavía fresca, con cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas. De acuerdo con la información publicada, la mínima rondaría los 8 grados y la máxima llegaría cerca de los 13 grados, en un día sin lluvias relevantes pero con ambiente húmedo y sensación invernal.

Contenido Recomendado

Fin de semana largo con frío, nubes y lluvias aisladas en el AMBA:cómo estará el clima para el Día del Niño

Fin de semana largo con frío, nubes y lluvias aisladas en el AMBA: cómo estará el clima para el Día del Niño

Pronóstico en Tucumán:cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026
Lluvias en el AMBA
Clima en el AMBA Foto: SMN

Aunque no se trataría de una jornada ideal para disfrutar al aire libre, el viernes funcionará como una transición hacia un fin de semana con condiciones algo más templadas. La presencia de nubes seguirá siendo dominante, pero el dato más importante será la ausencia de precipitaciones importantes durante buena parte del día.

Sábado con chances de lloviznas y temperatura en ascenso

El sábado comenzará a sentirse el repunte térmico. La mínima se ubicaría alrededor de los 11 grados y la máxima podría alcanzar los 16 grados, un registro más agradable en comparación con los días previos. Sin embargo, el cielo continuará nublado y hacia la noche podrían aparecer lloviznas aisladas en distintos puntos del AMBA.

Este escenario obliga a planificar con cierta cautela. Quienes tengan salidas, encuentros o actividades al aire libre deberían mirar el pronóstico actualizado antes de salir, ya que la inestabilidad podría aparecer en las últimas horas del día. No se esperan, de acuerdo con lo informado, fenómenos severos generalizados, pero sí un contexto gris, húmedo y cambiante.

Domingo: el día con mayor atención por lluvias aisladas

El domingo aparece como una de las jornadas más importantes del período, ya que se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Luego, las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual, aunque el cielo seguiría cubierto o mayormente nublado durante buena parte del día.

Frío polar
Frío polar Foto: REUTERS

En cuanto a las temperaturas, el domingo podría convertirse en uno de los días más templados del fin de semana largo. Las marcas se moverían entre los 13 y los 17 grados, con una sensación menos cruda que la de jornadas anteriores. Por eso, aunque la lluvia podría complicar la mañana, el resto del día tendría margen para una mejora relativa.

Lunes feriado: cielo nublado, pero sin lluvias importantes

Para el lunes feriado, el pronóstico indica cielo mayormente nublado y temperaturas estables. La mínima rondaría los 10 grados y la máxima se ubicaría cerca de los 16 grados, sin precipitaciones importantes previstas para la jornada.

Será, en principio, un día más apto para organizar actividades fuera de casa, aunque el sol no tendría un protagonismo marcado. La nubosidad persistente seguirá siendo parte del paisaje del AMBA, pero la falta de lluvias significativas podría dar una ventana más favorable para planes familiares, paseos o traslados.

Cuándo vuelve el frío al AMBA

La mejora térmica no sería definitiva. Hacia el martes y miércoles, el pronóstico anticipa un nuevo descenso de las temperaturas, con valores más frescos y cielo entre nublado y parcialmente nublado. El martes se esperan marcas aproximadas de 8 a 15 grados, mientras que el miércoles podría quedar entre los 9 y los 12 grados.

De esta manera, el AMBA tendrá un fin de semana largo con un alivio parcial del frío, pero sin un cambio estable hacia condiciones primaverales. La combinación será clara: menos frío extremo, más humedad, cielo cubierto y lluvias intermitentes. Para quienes deban salir, la recomendación es mantener a mano abrigo, paraguas y revisar las actualizaciones del pronóstico, ya que la inestabilidad seguirá presente en la región.

ClimaServicio Meteorológico NacionalLluviasAMBA
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tormentas, frío y cielo nublado:el panorama climático que se espera para el fin de semana largo en Buenos Aires

    Tormentas, frío y cielo nublado: el panorama climático que se espera para el fin de semana largo en Buenos Aires

  2. Se acercan las tormentas a Buenos Aires:a qué hora llueve este jueves 13 de agosto, según el Servicio Meteorológico

    Se acercan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve este jueves 13 de agosto, según el Servicio Meteorológico

  3. ¿Se disipan las tormentas en Buenos Aires?:el Servicio Meteorológico Nacional ajustó la previsión para los próximos días

    ¿Se disipan las tormentas en Buenos Aires?: el Servicio Meteorológico Nacional ajustó la previsión para los próximos días

  4. Fin de semana largo con frío, nubes y lluvias aisladas en el AMBA:cómo estará el clima para el Día del Niño

    Fin de semana largo con frío, nubes y lluvias aisladas en el AMBA: cómo estará el clima para el Día del Niño

  5. Tormentas fuertes, viento Zonda y cambio brusco del tiempo:las zonas bajo alerta meteorológica

    Tormentas fuertes, viento Zonda y cambio brusco del tiempo: las zonas bajo alerta meteorológica
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión por Vaca Muerta:China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

Tensión por Vaca Muerta: China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

El intendente de Lanús denunció “campaña sucia” por las pintadas de “Cristina Libre” en nombre de La Cámpora en el municipio

Los juicios laborales rompen récords en la Argentina pese a la vigencia de la reforma de Milei

Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Economía

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta:todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta: todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

Atención a los créditos hipotecarios:esto es lo que analiza el Ministerio de Economía para lanzar préstamos a tasas más bajas

El aumento al boleto de colectivos acerca el mínimo a los $1.200:conocé cuánto vas a pagar en transporte a partir de septiembre

Créditos hipotecarios:el plan del Gobierno para que los bancos presten más y vuelva a moverse el mercado inmobiliario

Internacionales

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

Dramáticas imágenes en Inglaterra:videos del avance de las llamas incontrolables, mientras las familias huyen de sus casas

Video escalofriante:un jugador de fútbol americano jugó con una serpiente venenosa escondida en su casco

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto:entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica