El pronóstico cambió para el AMBA: llegan más lluvias y el día que la temperatura se acercará a los 20 grados

Lluvias, tormentas, AMBA. Foto: NA.

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires vuelve a cambiar justo antes del fin de semana largo. Después de varios días marcados por el frío, la humedad y el cielo cubierto, el pronóstico actualizado anticipa un escenario mixto: seguirán las nubes y podrían regresar las lluvias, aunque las temperaturas mostrarán una leve recuperación. Según el reporte difundido sobre el pronóstico del SMN, el AMBA tendrá un período de inestabilidad, con marcas térmicas que irán subiendo de manera gradual.

El AMBA tendrá más nubosidad, lloviznas y un alivio en la temperatura

La noticia principal no es solo que vuelve la posibilidad de precipitaciones, sino que el frío más intenso empezaría a quedar atrás. Aunque el cielo seguirá mayormente nublado durante varios días, las mínimas dejarán de ubicarse en valores tan bajos como los registrados en jornadas anteriores y las máximas se acercarán a registros más templados para esta época del año.

El cambio se sentirá especialmente durante el fin de semana largo, cuando el termómetro comenzará a mostrar una recuperación progresiva. Sin embargo, ese alivio térmico llegará acompañado por humedad, nubosidad persistente y algunas chances de lluvias aisladas, por lo que el paraguas y el abrigo liviano seguirán siendo aliados clave para moverse por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Viernes fresco y nublado: cómo arranca el cambio de tiempo

Para este viernes, el pronóstico marca una jornada todavía fresca, con cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas. De acuerdo con la información publicada, la mínima rondaría los 8 grados y la máxima llegaría cerca de los 13 grados, en un día sin lluvias relevantes pero con ambiente húmedo y sensación invernal.

Clima en el AMBA Foto: SMN

Aunque no se trataría de una jornada ideal para disfrutar al aire libre, el viernes funcionará como una transición hacia un fin de semana con condiciones algo más templadas. La presencia de nubes seguirá siendo dominante, pero el dato más importante será la ausencia de precipitaciones importantes durante buena parte del día.

Sábado con chances de lloviznas y temperatura en ascenso

El sábado comenzará a sentirse el repunte térmico. La mínima se ubicaría alrededor de los 11 grados y la máxima podría alcanzar los 16 grados, un registro más agradable en comparación con los días previos. Sin embargo, el cielo continuará nublado y hacia la noche podrían aparecer lloviznas aisladas en distintos puntos del AMBA.

Este escenario obliga a planificar con cierta cautela. Quienes tengan salidas, encuentros o actividades al aire libre deberían mirar el pronóstico actualizado antes de salir, ya que la inestabilidad podría aparecer en las últimas horas del día. No se esperan, de acuerdo con lo informado, fenómenos severos generalizados, pero sí un contexto gris, húmedo y cambiante.

Domingo: el día con mayor atención por lluvias aisladas

El domingo aparece como una de las jornadas más importantes del período, ya que se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Luego, las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual, aunque el cielo seguiría cubierto o mayormente nublado durante buena parte del día.

Frío polar Foto: REUTERS

En cuanto a las temperaturas, el domingo podría convertirse en uno de los días más templados del fin de semana largo. Las marcas se moverían entre los 13 y los 17 grados, con una sensación menos cruda que la de jornadas anteriores. Por eso, aunque la lluvia podría complicar la mañana, el resto del día tendría margen para una mejora relativa.

Lunes feriado: cielo nublado, pero sin lluvias importantes

Para el lunes feriado, el pronóstico indica cielo mayormente nublado y temperaturas estables. La mínima rondaría los 10 grados y la máxima se ubicaría cerca de los 16 grados, sin precipitaciones importantes previstas para la jornada.

Será, en principio, un día más apto para organizar actividades fuera de casa, aunque el sol no tendría un protagonismo marcado. La nubosidad persistente seguirá siendo parte del paisaje del AMBA, pero la falta de lluvias significativas podría dar una ventana más favorable para planes familiares, paseos o traslados.

Cuándo vuelve el frío al AMBA

La mejora térmica no sería definitiva. Hacia el martes y miércoles, el pronóstico anticipa un nuevo descenso de las temperaturas, con valores más frescos y cielo entre nublado y parcialmente nublado. El martes se esperan marcas aproximadas de 8 a 15 grados, mientras que el miércoles podría quedar entre los 9 y los 12 grados.

De esta manera, el AMBA tendrá un fin de semana largo con un alivio parcial del frío, pero sin un cambio estable hacia condiciones primaverales. La combinación será clara: menos frío extremo, más humedad, cielo cubierto y lluvias intermitentes. Para quienes deban salir, la recomendación es mantener a mano abrigo, paraguas y revisar las actualizaciones del pronóstico, ya que la inestabilidad seguirá presente en la región.