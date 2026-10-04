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Evolución del clima en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo niebla, el clima en Buenos Aires promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Suroeste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Norte 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noreste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 11 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 23°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:24
Puesta del sol18:57
Horas de luz12h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:24 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 28 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Neblina
03:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Neblina
04:00 Suroeste 7 - 13 km/h 0% Niebla
05:00 Oeste 5 - 13 km/h 0% Niebla
06:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Niebla
07:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Niebla
08:00 10° 10° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Niebla
09:00 14° 14° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sur 11 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Sur 11 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 22° 25° Sur 9 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Sur 4 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Noreste 1 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Norte 7 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Noreste 8 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noreste 8 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noreste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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