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Evolución del clima en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Este 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Este 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:36
Puesta del sol19:06
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:36 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Sureste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Este 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Este 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Este 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Este 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Este 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Este 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Este 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 22° Este 11 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 22° 25° Este 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Este 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Este 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Norte 1 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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