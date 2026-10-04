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Evolución del clima en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (2.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Este 1 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 10 - 26 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 9 - 22 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 7°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol19:54
Horas de luz13h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:50 y se pone a las 19:54, dando aproximadamente 13h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 70% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 26 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 Noreste 1 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 0 - 8 km/h 0% Cubierto
04:00 Noreste 0 - 7 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 0 - 6 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 1 - 5 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 2 - 6 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 2 - 6 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 1 - 7 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 Sureste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 Sur 5 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 Sur 7 - 20 km/h 0% Cubierto
16:00 Sur 9 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sur 10 - 26 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sur 10 - 26 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sur 9 - 24 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sur 8 - 21 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 8 - 21 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sur 9 - 22 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 8 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sur 7 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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